ATELIER PARENTALITE ET NUMERIQUE Rue du Ruisseau Pinsaguel

Rue du Ruisseau MÉDIATHÈQUE Pinsaguel Haute-Garonne
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
2026-04-29
Mieux gérer et comprendre les usages du numérique en famille.
Equilibrer son temps d’écran, créer son idendité numérique, se protéger du Web, jouer en toute sécurité, protéger son smartphone, être un utilisateur responsable et se protéger de la pornographie. En partenariat avec la médiathèque départementale. .
Rue du Ruisseau MÉDIATHÈQUE Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 88 68 mediatheque@mairie-pinsaguel.com
English :
Better manage and understand digital uses in the family.
