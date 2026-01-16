ATELIER PARENTALITE ET NUMERIQUE Rue du Ruisseau Pinsaguel

ATELIER PARENTALITE ET NUMERIQUE

Début : 2026-04-29 14:30:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

2026-04-29

Mieux gérer et comprendre les usages du numérique en famille.

Equilibrer son temps d’écran, créer son idendité numérique, se protéger du Web, jouer en toute sécurité, protéger son smartphone, être un utilisateur responsable et se protéger de la pornographie. En partenariat avec la médiathèque départementale. .

Rue du Ruisseau MÉDIATHÈQUE Pinsaguel 31120 Haute-Garonne

Better manage and understand digital uses in the family.

