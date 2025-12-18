Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 09:30 – 12:30

Gratuit : non Tarifs selon QF et gratuité sur justificatif Le Lieu Utile organise la garde d’enfants avec des éducateurs.trices de jeunes enfants bénévoles. Merci de contacter florence : patentalite@lelieuutile.com pour voir les modalités de garde.Apportez votre justificatif de domicile et de QF (CAF) à la première séance. Ces ateliers sont cofinancés par la CAF, le CD44 et Nantes.Les ateliers se dérouleront les samedis 10 et 24 janvier, 7 février, 7 et 21 mars, 4 avril, 16 mai 2026, les matins.Inscription et adhésion à l’association du Lieu Utile obligatoire Adulte

Participation requise à toutes les séances, rattrapage possible sur d’autres lieux avec la même animatrice.Qu’est-ce que cela va vous apporter ?- Fournir aux adultes des habiletés de communication applicables avec les enfants et les adolescents- Favoriser le bien-être au sein de la cellule familiale- Favoriser leur confiance en eux, leur autonomie, leur coopération, le maintien d’un cadre ferme dans un climat d’ouverture.- Aider les adultes à instaurer et maintenir une éducation à la fois ferme et bienveillante. Déroulé des ateliers (deux ateliers chaque dimanche, un par demi-journée)1. Aider les enfants aux prises avec des sentiments pénibles.2. Susciter la coopération3. Remplacer la punition4. Approfondissement5. Encourager l’autonomie6. Compliments et estime de soi7. Aider les enfants à cesser de jouer des rôles

Maison des Confluences Nantes 44202

