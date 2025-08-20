Atelier parentalité numérique Langeac
Atelier parentalité numérique Langeac mercredi 26 novembre 2025.
Atelier parentalité numérique avec Efi
Les Ateliers de la Bruyère Langeac Haute-Loire
Début : 2025-11-26 09:00:00
fin : 2025-11-26 12:00:00
2025-11-26
Atelier parentalité numérique avec Efy aux Ateliers de la Bruyère. Venez découvrir des plateformes ludiques autour de la parentalité numérique. Sur inscription.
Les Ateliers de la Bruyère Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr
English :
Digital parenting workshop with Efy at Ateliers de la Bruyère. Come and discover playful platforms around digital parenting. Registration required.
German :
Workshop zur digitalen Elternschaft mit Efy in den Ateliers de la Bruyère. Entdecken Sie spielerische Plattformen rund um die digitale Elternschaft. Nach Anmeldung.
Italiano :
Laboratorio di genitorialità digitale con Efy presso gli Ateliers de la Bruyère. Venite a scoprire piattaforme divertenti per la genitorialità digitale. Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Taller de crianza digital con Efy en Ateliers de la Bruyère. Venga y descubra divertidas plataformas para la crianza digital. Inscripción obligatoria.
