Atelier parentalité numérique Langeac

Atelier parentalité numérique avec Efi

Les Ateliers de la Bruyère Langeac Haute-Loire

Début : 2025-11-26 09:00:00

fin : 2025-11-26 12:00:00

2025-11-26

Atelier parentalité numérique avec Efy aux Ateliers de la Bruyère. Venez découvrir des plateformes ludiques autour de la parentalité numérique. Sur inscription.

Les Ateliers de la Bruyère Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

English :

Digital parenting workshop with Efy at Ateliers de la Bruyère. Come and discover playful platforms around digital parenting. Registration required.

German :

Workshop zur digitalen Elternschaft mit Efy in den Ateliers de la Bruyère. Entdecken Sie spielerische Plattformen rund um die digitale Elternschaft. Nach Anmeldung.

Italiano :

Laboratorio di genitorialità digitale con Efy presso gli Ateliers de la Bruyère. Venite a scoprire piattaforme divertenti per la genitorialità digitale. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Taller de crianza digital con Efy en Ateliers de la Bruyère. Venga y descubra divertidas plataformas para la crianza digital. Inscripción obligatoria.

