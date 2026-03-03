Atelier Parentalité numérique Les livres magiques Fontbouillant Montluçon

Atelier Parentalité numérique Les livres magiques

Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier

Atelier parentalité numérique pour découvrir des livres augmentés interactifs via tablettes.

Dés 3 ans. Sur inscription.

Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

Digital parenting workshop to discover interactive augmented books via tablets.

Ages 3 and up. Registration required.

