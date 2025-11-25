Atelier Parentalité Parent(hèse) Zen Centre socioculturel Orthez

Atelier Parentalité Parent(hèse) Zen

Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Temps pour prendre soin de soi, s’écouter, s’autoriser à ralentir dans un quotidien parfois chargé.

Chaque rencontre est constituée d’un mélange d’apports théoriques (le lâcher-prise, les émotions, la communication…), de mises en pratique (méditations, exercices, jeux…) et d’échanges d’expériences parentales vécues.

Ces parenthèses d’expression entre parents seront animées par Marion Cruzalebes, Éducatrice Spécialisée et Instructrice de Pleine Conscience. .

Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 35 78

