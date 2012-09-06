Atelier parenthèse Conférence les balises 3-6-9-12+, apprivoiser et grandir Maison de la Petite Enfance Miramont-de-Guyenne
Maison de la Petite Enfance 67 Chemin Yves Dumichel Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Dans le cadre des actions de soutien et d’accompagnement à la parentalité, la municipalité organise un atelier Conférence les balises 3-6-9-12+, apprivoiser et grandirs . Flore Guattari-Michaux, psychologue pour enfant, ado et adulte, viendra animer cet atelier.
Maison de la Petite Enfance 67 Chemin Yves Dumichel Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 34 07 mpe@miramontdeguyenne.fr
Atelier parenthèse Conférence les balises 3-6-9-12+, apprivoiser et grandir
As part of its parenting support initiatives, the municipality is organizing a workshop entitled Conference: 3-6-9-12+ beacons, taming and growing up . Flore Guattari-Michaux, child, adolescent and adult psychologist, will lead this workshop.
Atelier parenthèse Conférence les balises 3-6-9-12+, apprivoiser et grandir
Im Rahmen der Maßnahmen zur Unterstützung und Begleitung der Elternschaft organisiert die Stadtverwaltung einen Workshop mit dem Titel Konferenz: Die Markierungen 3-6-9-12+, zähmen und wachsen . Flore Guattari-Michaux, Psychologin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, wird den Workshop leiten.
Italiano :
Nell’ambito delle attività di sostegno e orientamento per i genitori, l’amministrazione comunale organizza un workshop dal titolo Conferenza: marcatori 3-6-9-12+, addomesticare e crescere . Flore Guattari-Michaux, psicologa dell’infanzia, dell’adolescenza e degli adulti, condurrà il workshop.
Atelier parenthèse Conférence les balises 3-6-9-12+, apprivoiser et grandir
Como parte de su apoyo y orientación a los padres, la autoridad local organiza un taller titulado Conferencia: 3-6-9-12+ marcadores, domesticación y crecimiento . Flore Guattari-Michaux, psicóloga de niños, adolescentes y adultos, dirigirá el taller.
