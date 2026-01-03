Atelier parenthèse P’tit déj des familles Maison de la Petite Enfance Miramont-de-Guyenne

Atelier parenthèse P’tit déj des familles

Maison de la Petite Enfance 67 Chemin Yves Dumichel Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Dans le cadre des actions de soutien et d’accompagnement à la parentalité, la municipalité organise un atelier P’tit déj des familles . Alexandra Labattut, accompagnante périnatale et parentale, viendra animer cet atelier à destination des parents ou futurs parents. Les deux parents peuvent y participer. .

Maison de la Petite Enfance 67 Chemin Yves Dumichel Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 34 07 mpe@miramontdeguyenne.fr

English : Atelier parenthèse P’tit déj des familles

As part of its parenting support initiatives, the municipality is organizing a P’tit déj des familles workshop. Alexandra Labattut, a perinatal and parenting coach, will lead this workshop for parents or parents-to-be.

