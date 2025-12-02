Atelier parents/bébé Massage & Sophrologie Chez Tatie Granville

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier parents/bébé Massage & Sophrologie

mardi 2 décembre 2025.

Atelier parents/bébé Massage & Sophrologie

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville

2025-12-02 10:00:00
2025-12-02 11:30:00

2025-12-02

Atelier parents/bébé Massage & Sophrologie.

Un temps tout doux pour
Apprendre à masser votre bébé et faire le plein d’ocytocine.
Vivre un moment de sophrologie post-partum avec bébé.
Créer du lien, se reconnecter à soi et soulager les petits maux.

Animé par
Léna Mahon Sophrologue périnatale.
Anaïs Vilanon Accompagnante à la parentalité.

Un instant privilégié de douceur, de partage et de bienveillance.   .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 +33 6 07 61 62 16  anais.vilanon@gmail.com

English : Atelier parents/bébé Massage & Sophrologie

