Atelier parents/bébé Massage & Sophrologie Chez Tatie Granville

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Début : 2025-12-02 10:00:00
fin : 2025-12-02 11:30:00
2025-12-02
Atelier parents/bébé Massage & Sophrologie.
Un temps tout doux pour
Apprendre à masser votre bébé et faire le plein d’ocytocine.
Vivre un moment de sophrologie post-partum avec bébé.
Créer du lien, se reconnecter à soi et soulager les petits maux.
Animé par
Léna Mahon Sophrologue périnatale.
Anaïs Vilanon Accompagnante à la parentalité.
Un instant privilégié de douceur, de partage et de bienveillance. .
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 07 61 62 16 anais.vilanon@gmail.com
English : Atelier parents/bébé Massage & Sophrologie
