Atelier parents/bébé Massage & Sophrologie Chez Tatie Granville

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Atelier parents/bébé Massage & Sophrologie.

Un temps tout doux pour

Apprendre à masser votre bébé et faire le plein d’ocytocine.

Vivre un moment de sophrologie post-partum avec bébé.

Créer du lien, se reconnecter à soi et soulager les petits maux.

Animé par

Léna Mahon Sophrologue périnatale.

Anaïs Vilanon Accompagnante à la parentalité.

Un instant privilégié de douceur, de partage et de bienveillance. .

