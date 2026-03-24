Atelier parents-bébés Ruban vert Mareuil en Périgord

Atelier parents-bébés

Ruban vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Atelier parents-enfants où vous pourrez masser votre bébé de moins d’un an et faire de l’éveil sensoriel avec lui. Cet atelier est réservé aux familles, sur inscription. Une participation de 3€ par duo adulte-enfant est demandée.

Atelier parents-enfants où vous pourrez masser votre bébé de moins d’un an et faire de l’éveil sensoriel avec lui. Cet atelier est réservé aux familles, sur inscription. Une participation de 3€ par duo adulte-enfant est demandée. .

Ruban vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70 accueil.mareuil@lerubanvert.org

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English : Atelier parents-bébés

Take part in a family workshop to discover nature through your five senses with l?Exuvie. Parent-child workshop in St Pardoux de Mareuil. A participation fee of 6? per parent-child duo or 8? per trio is required. Registration required.

L’événement Atelier parents-bébés Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-03-23 par Val de Dronne