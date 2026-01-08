Atelier parents-enfants (0-3 ans) Constructions géantes. Soustons
Atelier parents-enfants (0-3 ans) Constructions géantes.
Avenue de Labouyrie Soustons Landes
2026-01-12
Venez vivre un moment de complicité avec vos enfants . Animé par Aline.
Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr
English : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Constructions géantes.
Come and enjoy a moment of complicity with your children. Hosted by Aline.
