Atelier parents-enfants (0-3 ans) Gommettes et compagnie Plaine de l’Isle Verte Soustons

Atelier parents-enfants (0-3 ans) Gommettes et compagnie

Plaine de l’Isle Verte Avenue Labouyrie Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Venez partager un temps de jeux avec votre enfant.

Animé par Aline. .

Plaine de l’Isle Verte Avenue Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

English : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Gommettes et compagnie

Come and share playtime with your child.

