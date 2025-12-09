Atelier parents-enfants (0-3 ans) Histoires d’hiver avec Aline Plaine de l’Isle Verte Soustons
Atelier parents-enfants (0-3 ans) Histoires d'hiver avec Aline Plaine de l'Isle Verte Soustons lundi 15 décembre 2025.
Plaine de l'Isle Verte Avenue Labouyrie Soustons Landes
Venez partager un temps de jeu avec votre enfant et rencontrer d’autres familles
Plaine de l’Isle Verte Avenue Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr
English : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Histoires d’hiver avec Aline
Come and share playtime with your child and meet other families
