Atelier parents-enfants (0-3 ans) motricité. Plaine de l’Isle Verte Soustons lundi 29 septembre 2025.

Plaine de l’Isle Verte Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-29

2025-09-29

La Maison des parents, des familles et des 1000 premiers jours est un espace d’échanges et de rencontre pour les futurs parents, les parents et les grands-parents autour de questions liées à la parentalité. Venez partager un temps ludique avec votre enfant et rencontrer d’autres parents.

Plaine de l’Isle Verte Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

English : Atelier parents-enfants (0-3 ans) motricité.

The Maison des parents, des familles et des 1000 premiers jours is a meeting place for parents-to-be, parents and grandparents to discuss parenting issues. Come and share a playful moment with your child and meet other parents.

German : Atelier parents-enfants (0-3 ans) motricité.

Das Haus der Eltern, Familien und 1000 ersten Tage ist ein Ort des Austauschs und der Begegnung für werdende Eltern, Eltern und Großeltern rund um Fragen der Elternschaft. Kommen Sie und teilen Sie eine spielerische Zeit mit Ihrem Kind und lernen Sie andere Eltern kennen.

Italiano :

La Maison des parents, des familles et des 1000 premiers jours è un luogo di incontro per futuri genitori, genitori e nonni per parlare di temi legati alla genitorialità. Venite a condividere un momento di gioco con il vostro bambino e a conoscere altri genitori.

Espanol : Atelier parents-enfants (0-3 ans) motricité.

La Maison des parents, des familles et des 1000 premiers jours es un lugar donde los futuros padres, los padres y los abuelos pueden reunirse y hablar de temas relacionados con la crianza de los hijos. Ven a divertirte con tu hijo y a conocer a otros padres.

