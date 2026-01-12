Atelier parents-enfants (0-3 ans) Parcours moteur. Plaine de l’Isle Verte Soustons
Atelier parents-enfants (0-3 ans) Parcours moteur.
Plaine de l’Isle Verte Avenue Labouyrie Soustons Landes
Gratuit
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29
2026-01-29
Venez vivre un moment de complicité avec vos enfants . Atelier animé par Aline.
Plaine de l’Isle Verte Avenue Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr
English : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Parcours moteur.
Come and share a moment of complicity with your children. Workshop led by Aline.
