Atelier parents-enfants (0-3 ans): parcours sensoriel avec Aline. Plaine de l’Isle Verte Soustons

Atelier parents-enfants (0-3 ans): parcours sensoriel avec Aline.

Plaine de l’Isle Verte Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Gratuit

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

2025-09-18

La Maison des parents, des familles et des 1000 premiers jours et un espace d’échanges et de rencontre pour les futurs parents, les parents et les grands-parents autour de questions liées à la parentalité. Venez partager un temps de jeu avec votre enfant et rencontrer d’autres parents.

Plaine de l'Isle Verte Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

English : Atelier parents-enfants (0-3 ans): parcours sensoriel avec Aline.

The Maison des parents, des familles et des 1000 premiers jours is a place for parents-to-be, parents and grandparents to meet and discuss parenting issues. Come and share playtime with your child and meet other parents.

German : Atelier parents-enfants (0-3 ans): parcours sensoriel avec Aline.

Das Haus der Eltern, Familien und 1000 ersten Tage und ist ein Ort des Austauschs und der Begegnung für werdende Eltern, Eltern und Großeltern rund um Fragen der Elternschaft. Kommen Sie und teilen Sie eine Spielzeit mit Ihrem Kind und lernen Sie andere Eltern kennen.

Italiano :

La Maison des parents, des familles et des 1000 premiers jours è un luogo di incontro per futuri genitori, genitori e nonni per parlare di temi legati alla genitorialità. Venite a giocare con il vostro bambino e a conoscere altri genitori.

Espanol : Atelier parents-enfants (0-3 ans): parcours sensoriel avec Aline.

La Maison des parents, des familles et des 1000 premiers jours es un lugar en el que futuros padres, padres y abuelos pueden reunirse y hablar de temas relacionados con la crianza de los hijos. Ven a jugar con tu hijo y conoce a otros padres.

