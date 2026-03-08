Atelier parents-enfants (0-3 ans) Parcours sonore Plaine de l’Isle Verte Soustons
Début : 2026-03-23
fin : 2026-03-23
2026-03-23
Venez partager un moment complice et ludique avec votre enfant.
Animé par Aline .
Plaine de l’Isle Verte Avenue Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr
English : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Parcours sonore
Come and share a moment of fun and complicity with your child.
