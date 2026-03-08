Atelier parents-enfants (0-3 ans) Parcours sonore Plaine de l’Isle Verte Soustons

Atelier parents-enfants (0-3 ans) Parcours sonore

Plaine de l’Isle Verte Avenue Labouyrie Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23

Venez partager un moment complice et ludique avec votre enfant.

Animé par Aline .

Plaine de l’Isle Verte Avenue Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Parcours sonore

Come and share a moment of fun and complicity with your child.

L’événement Atelier parents-enfants (0-3 ans) Parcours sonore Soustons a été mis à jour le 2026-03-04 par OTI LAS