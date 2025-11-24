Atelier parents-enfants (0-3 ans) Raconte tapis Pôle Enfance Jeunesse et Sport Soustons
Atelier parents-enfants (0-3 ans) Raconte tapis Pôle Enfance Jeunesse et Sport Soustons lundi 24 novembre 2025.
Atelier parents-enfants (0-3 ans) Raconte tapis
Pôle Enfance Jeunesse et Sport Avenue de Labouyrie Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-24
fin : 2025-11-24
Date(s) :
2025-11-24
Venez partager un temps de complicité en famille.
Animé par Aline
Venez partager un temps de complicité en famille.

Animé par Aline
Animé par Aline .
Pôle Enfance Jeunesse et Sport Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr
English : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Raconte tapis
Come and share a moment of complicity with your family.
Hosted by Aline
German : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Raconte tapis
Kommen Sie und teilen Sie eine Zeit der Zweisamkeit mit der Familie.
Geleitet von Aline
Italiano :
Venite a condividere un po’ di tempo in famiglia.
Ospitato da Aline
Espanol : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Raconte tapis
Ven a compartir un rato en familia.
Organizado por Aline
