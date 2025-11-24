Atelier parents-enfants (0-3 ans) Raconte tapis Pôle Enfance Jeunesse et Sport Soustons

Atelier parents-enfants (0-3 ans) Raconte tapis

Pôle Enfance Jeunesse et Sport Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Gratuit

Gratuit

2025-11-24

fin : 2025-11-24

2025-11-24

Venez partager un temps de complicité en famille.

Animé par Aline

Animé par Aline .

Pôle Enfance Jeunesse et Sport Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

English : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Raconte tapis

Come and share a moment of complicity with your family.

Hosted by Aline

German : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Raconte tapis

Kommen Sie und teilen Sie eine Zeit der Zweisamkeit mit der Familie.

Geleitet von Aline

Italiano :

Venite a condividere un po’ di tempo in famiglia.

Ospitato da Aline

Espanol : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Raconte tapis

Ven a compartir un rato en familia.

Organizado por Aline

