Atelier parents-enfants (0-3 ans) Raconte tapis Pôle Enfance Jeunesse et Sport Soustons

Atelier parents-enfants (0-3 ans) Raconte tapis Pôle Enfance Jeunesse et Sport Soustons lundi 24 novembre 2025.

Pôle Enfance Jeunesse et Sport Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-24
fin : 2025-11-24

2025-11-24

Venez partager un temps de complicité en famille.
Animé par Aline
Pôle Enfance Jeunesse et Sport Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23  parentalite@mairie-soustons.fr

English : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Raconte tapis

Come and share a moment of complicity with your family.
Hosted by Aline

German : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Raconte tapis

Kommen Sie und teilen Sie eine Zeit der Zweisamkeit mit der Familie.
Geleitet von Aline

Italiano :

Venite a condividere un po’ di tempo in famiglia.
Ospitato da Aline

Espanol : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Raconte tapis

Ven a compartir un rato en familia.
Organizado por Aline

