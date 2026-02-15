Atelier parents-enfants (0-3 ans) Toucher, écouter, jouer aventure de papier Avenue de Labouyrie Soustons
Atelier parents-enfants (0-3 ans) Toucher, écouter, jouer aventure de papier Avenue de Labouyrie Soustons lundi 23 février 2026.
Atelier parents-enfants (0-3 ans) Toucher, écouter, jouer aventure de papier
Avenue de Labouyrie Avenue Labouyrie Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23
fin : 2026-02-23
Date(s) :
2026-02-23
Venez vivre un moment de complicité avec vos enfants
Venez vivre un moment de complicité avec vos enfants
Animé par Aline .
Avenue de Labouyrie Avenue Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Toucher, écouter, jouer aventure de papier
Come and share a moment of complicity with your children
L’événement Atelier parents-enfants (0-3 ans) Toucher, écouter, jouer aventure de papier Soustons a été mis à jour le 2026-02-11 par OTI LAS