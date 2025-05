Atelier parents-enfants (0-3 ans) « Tout roule! » – Soustons, 15 mai 2025 10:00, Soustons.

Landes

Atelier parents-enfants (0-3 ans) « Tout roule! » Avenue Labouyrie, Plaine de l’Isle Verte Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15 10:00:00

fin : 2025-05-15 11:30:00

Date(s) :

2025-05-15

« Tout roule ! » Venez vivre un moment de complicité avec vos enfants autour des véhicules avec Aline.

Avenue Labouyrie, Plaine de l’Isle Verte

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

English : Atelier parents-enfants (0-3 ans) « Tout roule! »

« Everything rolls! » Come and enjoy a moment of complicity with your children around vehicles with Aline.

German : Atelier parents-enfants (0-3 ans) « Tout roule! »

« Alles rollt! » Erleben Sie mit Ihren Kindern einen Moment der Verbundenheit rund um die Fahrzeuge mit Aline.

Italiano :

« Tutto rotola! » Venite a vivere un momento di complicità con i vostri bambini intorno ai veicoli con Aline.

Espanol : Atelier parents-enfants (0-3 ans) « Tout roule! »

« ¡Todo rueda! » Ven a disfrutar con tus hijos de un momento de complicidad en torno a los vehículos con Aline.

