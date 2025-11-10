Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier parents-enfants (0-3 ans) Tout roule ! Pôle Enfance Jeunesse et Sport Soustons lundi 10 novembre 2025.

Pôle Enfance Jeunesse et Sport Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10
fin : 2025-11-10

Date(s) :
2025-11-10

Venez vivre un moment de complicité avec vos enfants autour des véhicules.
Animé par Aline.
Pôle Enfance Jeunesse et Sport Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23  parentalite@mairie-soustons.fr

English : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Tout roule !

Come and enjoy a moment of complicity with your children around vehicles.
Hosted by Aline.

German : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Tout roule !

Erleben Sie mit Ihren Kindern einen Moment der Verbundenheit rund um die Fahrzeuge.
Moderiert von Aline.

Italiano :

Venite a vivere un momento di complicità con i vostri bambini intorno ai veicoli.
Condotto da Aline.

Espanol : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Tout roule !

Ven a disfrutar con tus hijos de un momento de complicidad en torno a los vehículos.
Dirigido por Aline.

