Atelier parents-enfants (0-3 ans) Tout roule ! Pôle Enfance Jeunesse et Sport Soustons

Atelier parents-enfants (0-3 ans) Tout roule !

Pôle Enfance Jeunesse et Sport Avenue de Labouyrie Soustons

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-10

Venez vivre un moment de complicité avec vos enfants autour des véhicules.

Animé par Aline.

Pôle Enfance Jeunesse et Sport Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

English : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Tout roule !

Come and enjoy a moment of complicity with your children around vehicles.

Hosted by Aline.

German : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Tout roule !

Erleben Sie mit Ihren Kindern einen Moment der Verbundenheit rund um die Fahrzeuge.

Moderiert von Aline.

Italiano :

Venite a vivere un momento di complicità con i vostri bambini intorno ai veicoli.

Condotto da Aline.

Espanol : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Tout roule !

Ven a disfrutar con tus hijos de un momento de complicidad en torno a los vehículos.

Dirigido por Aline.

