Atelier parents-enfants (0-3 ans) Tout roule ! Pôle Enfance Jeunesse et Sport Soustons

Atelier parents-enfants (0-3 ans) Tout roule !
Atelier parents-enfants (0-3 ans) Tout roule !
Pôle Enfance Jeunesse et Sport Avenue de Labouyrie Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : 2025-11-10
Début : 2025-11-10
fin : 2025-11-10
Date(s) :
2025-11-10
Venez vivre un moment de complicité avec vos enfants autour des véhicules.
Animé par Aline.
Pôle Enfance Jeunesse et Sport
Avenue de Labouyrie
Soustons 40140
Landes
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 58 41 37 23
parentalite@mairie-soustons.fr
English : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Tout roule !
Come and enjoy a moment of complicity with your children around vehicles.
Hosted by Aline.
German : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Tout roule !
Erleben Sie mit Ihren Kindern einen Moment der Verbundenheit rund um die Fahrzeuge.
Moderiert von Aline.
Italiano :
Venite a vivere un momento di complicità con i vostri bambini intorno ai veicoli.
Condotto da Aline.
Espanol : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Tout roule !
Ven a disfrutar con tus hijos de un momento de complicidad en torno a los vehículos.
Dirigido por Aline.
