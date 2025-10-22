Atelier parents, enfants : à la découverte de nos émotions Pôle Simone Veil Saint-Médard-en-Jalles

Atelier parents, enfants : à la découverte de nos émotions 22 et 29 octobre Pôle Simone Veil Gironde

Gratuit, sur inscription

Envie d’un moment de complicité et de créativité avec votre enfant ? Venez participer à un atelier ludique autour des émotions, animé par Sylvie Montixi, psychosociologue et art-thérapeute, accompagnée d’une psychologue de l’espace parentalité.

Au programme : échanges, jeux et activités créatives pour mieux comprendre et exprimer ses émotions en famille !

Deux sessions vous sont proposées durant les vacances scolaires : le mercredi 22 octobre ou le mercredi 29 octobre 2025.

Séance pour 6 – 10 ans de 14h à 15h30

de 14h à 15h30 Séance pour les 3 – 5 ans : de 16h à 17h

Pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Medard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Pendant les vacances scolaires, profitez d’un moment doux et créatif pour explorer ses émotions en famille !

©Ville de Saint-Médard-en-Jalles