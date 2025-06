Atelier parents-enfants à Lissac et Mouret Enquête gourmande en famille – Lissac-et-Mouret 21 juin 2025 10:00

2025-06-21 10:00:00

2025-06-21

L’association Le Repaire des 2 Vallées propose une journée conviviale autour de la cuisine, du jeu et du partage. En binôme adulte/enfant, les participants vivront une expérience ludique et gourmande sous forme d’enquête.

Avec la participation de Céline Ravello, diététicienne

-10h À vos tabliers ! Cuisinons en famille

-12h Tous à table ! Le grand repas des familles

-14h Cluedo géant qui a volé le goûter ?

-16h Le goûter retrouvé… place à la dégustation ! .

Maison des associations

Lissac-et-Mouret 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 08 25 repairedes2vallees@gmail.com

English :

The association Le Repaire des 2 Vallées offers a convivial day of cooking, games and sharing. In pairs of adults and children, participants will enjoy a fun, gourmet experience in the form of an investigation.

With the participation of Céline Ravello, dietician

German :

Der Verein Le Repaire des 2 Vallées bietet einen geselligen Tag rund um das Kochen, Spielen und Teilen an. In Paaren aus Erwachsenen und Kindern werden die Teilnehmer eine spielerische und leckere Erfahrung in Form einer Umfrage machen.

Mit der Teilnahme von Céline Ravello, Ernährungsberaterin

Italiano :

Le Repaire des 2 Vallées organizza una giornata divertente all’insegna della cucina, del gioco e della condivisione. Lavorando a coppie di adulti e bambini, i partecipanti vivranno un’esperienza divertente e gustosa sotto forma di indagine.

Con la partecipazione di Céline Ravello, dietista

Espanol :

Le Repaire des 2 Vallées organiza una jornada lúdica de cocina, juegos y convivencia. Trabajando en parejas de adultos y niños, los participantes disfrutarán de una experiencia lúdica y sabrosa en forma de investigación.

Con la participación de Céline Ravello, dietista

