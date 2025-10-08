Atelier Parents-Enfants / Activité scientifique Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier Parents-Enfants / Activité scientifique

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

A partir de 8 ans, gratuit , sur inscription. Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire.

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr

English : Atelier Parents-Enfants / Activité scientifique

From 8 years old, free of charge, registration required. Limited number of places. An adult must be present.

German : Atelier Parents-Enfants / Activité scientifique

Ab 8 Jahren, kostenlos , mit Anmeldung. Begrenzte Anzahl an Plätzen. Die Anwesenheit eines Erwachsenen ist obligatorisch.

Italiano :

A partire dagli 8 anni, gratuito, su iscrizione. Numero di posti limitato. È necessaria la presenza di un adulto.

Espanol : Atelier Parents-Enfants / Activité scientifique

A partir de 8 años, gratuito, previa inscripción. Número limitado de plazas. Debe estar presente un adulto.

