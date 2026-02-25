Atelier Parents-enfants Atelier créatif Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains
Atelier Parents-enfants Atelier créatif Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains mercredi 15 avril 2026.
Atelier Parents-enfants Atelier créatif
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Inscription obligatoire. Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire. (à partir de 6 ans).
Inscription obligatoire. Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire. (à partir de 6 ans). .
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Registration required. Places are limited. Adult supervision required. (from 6 years old).
L’événement Atelier Parents-enfants Atelier créatif Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-23 par OTI LAS