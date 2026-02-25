Atelier Parents-enfants Atelier créatif Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier Parents-enfants Atelier créatif

Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

2026-04-15

Inscription obligatoire. Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire. (à partir de 6 ans).

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 16 mediatheque@vieuxboucau.fr

English :

Registration required. Places are limited. Adult supervision required. (from 6 years old).

