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Atelier Parents-enfants Atelier créatif Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier Parents-enfants Atelier créatif Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier Parents-enfants Atelier créatif Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : Médiathèque

Ville : 40480 Vieux-Boucau-les-Bains

Département : Landes

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier Parents-enfants Atelier créatif

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:30:00
fin : 2026-06-24 15:30:00

Date(s) :
2026-06-24

Atelier gratuit sur inscription par mail mediatheque@vieuxboucau.fr. Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire. (à partir de 6 ans).
Atelier gratuit sur inscription par mail mediatheque@vieuxboucau.fr. Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire. (à partir de 6 ans).   .

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14  mediatheque@vieuxboucau.fr

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English : Atelier Parents-enfants Atelier créatif

Free workshop upon registration by e-mail mediatheque@vieuxboucau.fr. Limited number of places. The presence of an adult is mandatory. (from 6 years old).

L’événement Atelier Parents-enfants Atelier créatif Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS

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