Atelier Parents-enfants Atelier créatif Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier Parents-enfants Atelier créatif

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-06-24 15:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Atelier gratuit sur inscription par mail mediatheque@vieuxboucau.fr. Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire. (à partir de 6 ans).

Atelier gratuit sur inscription par mail mediatheque@vieuxboucau.fr. Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire. (à partir de 6 ans). .

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Parents-enfants Atelier créatif

Free workshop upon registration by e-mail mediatheque@vieuxboucau.fr. Limited number of places. The presence of an adult is mandatory. (from 6 years old).

L’événement Atelier Parents-enfants Atelier créatif Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS