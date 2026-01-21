Atelier Parents-enfants Atelier créatif Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains
Atelier Parents-enfants Atelier créatif Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains mercredi 24 juin 2026.
Vieux-Boucau-les-Bains
Atelier Parents-enfants Atelier créatif
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:30:00
fin : 2026-06-24 15:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Atelier gratuit sur inscription par mail mediatheque@vieuxboucau.fr. Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire. (à partir de 6 ans).
Atelier gratuit sur inscription par mail mediatheque@vieuxboucau.fr. Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire. (à partir de 6 ans). .
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr
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English : Atelier Parents-enfants Atelier créatif
Free workshop upon registration by e-mail mediatheque@vieuxboucau.fr. Limited number of places. The presence of an adult is mandatory. (from 6 years old).
L’événement Atelier Parents-enfants Atelier créatif Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS
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