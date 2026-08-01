Atelier Parents-enfants / Atelier créatif Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains
mercredi 19 août 2026 · Place de la Mairie · Vieux-Boucau-les-Bains
Informations pratiques
Vieux-Boucau-les-Bains
Atelier Parents-enfants / Atelier créatif
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 15:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Inscription obligatoire. Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire. (à partir de 6 ans).
Inscription obligatoire. Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire. (à partir de 6 ans). .
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Parents-enfants / Atelier créatif
Registration required. Places are limited. Adult supervision required. (from 6 years old).
L’événement Atelier Parents-enfants / Atelier créatif Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-27 par OTI LAS
À voir aussi à Vieux-Boucau-les-Bains (Landes)
- Marché traditionnel saisonnier Vieux-Boucau-les-Bains 4 août 2026
- Chasse aux trésors Vieux-Boucau-les-Bains 4 août 2026
- Marché traditionnel saisonnier Vieux-Boucau-les-Bains 5 août 2026
- Marché des Métiers d’art Vieux-Boucau-les-Bains 5 août 2026
- Atelier pêche à pied Parking du courant Vieux-Boucau-les-Bains 5 août 2026