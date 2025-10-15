Atelier parents-enfants avec l’artiste plasticienne Samiha Driss Maison des 1000 premiers jours des enfants du 18ème Paris

Atelier parents-enfants avec l’artiste plasticienne Samiha Driss Maison des 1000 premiers jours des enfants du 18ème Paris mercredi 15 octobre 2025.

L’association Art’exprim et l’artiste plasticienne Samiha Driss propose 4 ateliers entre octobre et décembre 2025 à la Maison des 1000 premiers jours des enfant du 18e arrondissement.

Découverte de la

terre et de la peinture par le jeu et l’empreinte

Cet atelier offre un espace d’expression libre et sensible, où les parents et les enfants de 0 à 2 ans découvrent ensemble la joie de manipuler, transformer et laisser une trace, dans une atmosphère bienveillante et créative.

Il invite les enfants et leurs parents

à partager un temps de création et d’exploration autour de deux matières et

techniques : la terre et la peinture.

4 ateliers sont proposés avec l’artiste pour ce

dernier semestre de l’année 2025 :

Mercredi 15 octobre de 15h45 à 17h45

Mercredi 12 novembre de 15h45 à 17h45

Mercredi 3 décembre de 15h45 à 17h45

Mercredi 17 décembre de 15h45 à 17h45

Les deux premières séances : la pratique de la

terre

Découverte de la terre sous

différentes formes : sèche, malléable, liquide…

différentes formes : sèche, malléable, liquide… Jeux de modelage, façonnage et

manipulation, pour explorer la plasticité de la matière.

manipulation, pour explorer la plasticité de la matière. Expérimentation de la

sensorialité : toucher, presser, rouler, lisser…

sensorialité : toucher, presser, rouler, lisser… Invitation à ressentir la

matière naturelle et à la transformer avec ses mains.

Les deux séances suivantes : peinture et

empreintes

Exploration de la peinture avec

les doigts et des éponges.

les doigts et des éponges. Jeux autour de

l'empreinte : traces de mains, d'objets, de textures.

l’empreinte : traces de mains, d’objets, de textures. Approche ludique et spontanée

de la couleur et du geste pictural.

de la couleur et du geste pictural. Découverte des formes et

marques laissées par le corps et les outils sur le support.

Pratique artistique entre parents et enfants de 0 à 2 ans à la Maison des 1000 premiers jours des enfants du 18eme.

Du mercredi 15 octobre 2025 au mercredi 17 décembre 2025 :

gratuit

Pour les enfants de 0 à 3 ans avec leurs parents.

Public tout-petits et adultes.

Date(s) :

Maison des 1000 premiers jours des enfants du 18ème 16, rue Cavé 75018 au rez de chausséeParis

maison1000jours18@paris.fr