Atelier parents-enfants avec l’artiste plasticienne Samiha Driss Maison des 1000 premiers jours des enfants du 18ème Paris
Atelier parents-enfants avec l’artiste plasticienne Samiha Driss Maison des 1000 premiers jours des enfants du 18ème Paris mercredi 15 octobre 2025.
L’association Art’exprim et l’artiste plasticienne Samiha Driss propose 4 ateliers entre octobre et décembre 2025 à la Maison des 1000 premiers jours des enfant du 18e arrondissement.
Découverte de la
terre et de la peinture par le jeu et l’empreinte
Cet atelier offre un espace d’expression libre et sensible, où les parents et les enfants de 0 à 2 ans découvrent ensemble la joie de manipuler, transformer et laisser une trace, dans une atmosphère bienveillante et créative.
Il invite les enfants et leurs parents
à partager un temps de création et d’exploration autour de deux matières et
techniques : la terre et la peinture.
4 ateliers sont proposés avec l’artiste pour ce
dernier semestre de l’année 2025 :
Mercredi 15 octobre de 15h45 à 17h45
Mercredi 12 novembre de 15h45 à 17h45
Mercredi 3 décembre de 15h45 à 17h45
Mercredi 17 décembre de 15h45 à 17h45
Les deux premières séances : la pratique de la
terre
- Découverte de la terre sous
différentes formes : sèche, malléable, liquide…
- Jeux de modelage, façonnage et
manipulation, pour explorer la plasticité de la matière.
- Expérimentation de la
sensorialité : toucher, presser, rouler, lisser…
- Invitation à ressentir la
matière naturelle et à la transformer avec ses mains.
Les deux séances suivantes : peinture et
empreintes
- Exploration de la peinture avec
les doigts et des éponges.
- Jeux autour de
l’empreinte : traces de mains, d’objets, de textures.
- Approche ludique et spontanée
de la couleur et du geste pictural.
- Découverte des formes et
marques laissées par le corps et les outils sur le support.
Pratique artistique entre parents et enfants de 0 à 2 ans à la Maison des 1000 premiers jours des enfants du 18eme.
Du mercredi 15 octobre 2025 au mercredi 17 décembre 2025 :
gratuit
Pour les enfants de 0 à 3 ans avec leurs parents.
Public tout-petits et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-15T02:00:00+02:00
fin : 2025-12-18T00:59:59+01:00
Date(s) :
Maison des 1000 premiers jours des enfants du 18ème 16, rue Cavé 75018 au rez de chausséeParis
maison1000jours18@paris.fr