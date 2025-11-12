ATELIER PARENTS-ENFANTS AVEC LEDA ENSEMBLE Théâtre O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet
ATELIER PARENTS-ENFANTS AVEC LEDA ENSEMBLE
Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Venez découvrir le travail du quatuor aux influences multiples autour d’un atelier parents-enfants mercredi 12 novembre, de 10h à 12h . Un rendez-vous en famille autour du travail du groupe LEDA ENSEMBLE !
Dès 3 ans. Tarif 5€ le duo, sur réservation.
Confortablement installé.e.s sur les tapis et coussins du Théâtre O(L)tto Ladusch, nous partirons à la découverte de leur musique, guidé.e.s par les texte contés du musicien Timothée Demoury, enfants et parents se laisseront embarquer dans un voyage sonore et sensoriel.
Thé, café et chocolat chaud sur place .
Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 47 67 10 88 contact@festivaldolt.org
English :
Come and discover the work of this multi-influenced quartet at a parent-child workshop on Wednesday November 12, from 10am to 12pm. A family get-together based on the work of the group LEDA ENSEMBLE!
Ages 3 and up. Price: 5? per duo, on reservation.
German :
Lernen Sie die Arbeit des Quartetts mit seinen vielfältigen Einflüssen bei einem Eltern-Kind-Workshop am Mittwoch, den 12. November, von 10 bis 12 Uhr kennen. Ein Treffen mit der Familie rund um die Arbeit der Gruppe LEDA ENSEMBLE!
Ab 3 Jahren. Preis: 5? pro Duo, Reservierung erforderlich.
Italiano :
Venite a scoprire il lavoro di questo quartetto dalle molteplici influenze in un laboratorio per genitori e figli mercoledì 12 novembre, dalle 10.00 alle 12.00. Un incontro in famiglia basato sul lavoro del gruppo LEDA ENSEMBLE!
Dai 3 anni in su. Prezzo: 5 euro per duo, prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Venga a descubrir el trabajo de este cuarteto de múltiples influencias en un taller para padres e hijos el miércoles 12 de noviembre, de 10:00 a 12:00 h. ¡Un encuentro familiar basado en el trabajo del grupo LEDA ENSEMBLE!
A partir de 3 años. Precio: 5 euros por dúo, previa reserva.
