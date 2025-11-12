ATELIER PARENTS-ENFANTS AVEC LEDA ENSEMBLE Théâtre O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet

ATELIER PARENTS-ENFANTS AVEC LEDA ENSEMBLE

Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 10:00:00

fin : 2025-11-12 12:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Venez découvrir le travail du quatuor aux influences multiples autour d’un atelier parents-enfants mercredi 12 novembre, de 10h à 12h . Un rendez-vous en famille autour du travail du groupe LEDA ENSEMBLE !

Dès 3 ans. Tarif 5€ le duo, sur réservation.

Venez découvrir le travail du quatuor aux influences multiples autour d’un atelier parents-enfants mercredi 12 novembre, de 10h à 12h . Un rendez-vous en famille autour du travail du groupe LEDA ENSEMBLE !

Confortablement installé.e.s sur les tapis et coussins du Théâtre O(L)tto Ladusch, nous partirons à la découverte de leur musique, guidé.e.s par les texte contés du musicien Timothée Demoury, enfants et parents se laisseront embarquer dans un voyage sonore et sensoriel.

Dès 3 ans. Tarif 5€ le duo, sur réservation.

Thé, café et chocolat chaud sur place .

Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 47 67 10 88 contact@festivaldolt.org

English :

Come and discover the work of this multi-influenced quartet at a parent-child workshop on Wednesday November 12, from 10am to 12pm. A family get-together based on the work of the group LEDA ENSEMBLE!

Ages 3 and up. Price: 5? per duo, on reservation.

German :

Lernen Sie die Arbeit des Quartetts mit seinen vielfältigen Einflüssen bei einem Eltern-Kind-Workshop am Mittwoch, den 12. November, von 10 bis 12 Uhr kennen. Ein Treffen mit der Familie rund um die Arbeit der Gruppe LEDA ENSEMBLE!

Ab 3 Jahren. Preis: 5? pro Duo, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Venite a scoprire il lavoro di questo quartetto dalle molteplici influenze in un laboratorio per genitori e figli mercoledì 12 novembre, dalle 10.00 alle 12.00. Un incontro in famiglia basato sul lavoro del gruppo LEDA ENSEMBLE!

Dai 3 anni in su. Prezzo: 5 euro per duo, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Venga a descubrir el trabajo de este cuarteto de múltiples influencias en un taller para padres e hijos el miércoles 12 de noviembre, de 10:00 a 12:00 h. ¡Un encuentro familiar basado en el trabajo del grupo LEDA ENSEMBLE!

A partir de 3 años. Precio: 5 euros por dúo, previa reserva.

L’événement ATELIER PARENTS-ENFANTS AVEC LEDA ENSEMBLE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2025-11-04 par 48-OT Mont Lozere