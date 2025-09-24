Atelier parents-enfants Maison Eihartzea Bardos
Atelier parents-enfants Maison Eihartzea Bardos mercredi 24 septembre 2025.
Atelier parents-enfants
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-24
fin : 2025-09-24
Fabrication de papier recyclé
Inscription obligatoire car nombre de places limité. .
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03 bibliotheque@bardos.fr
