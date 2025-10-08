Atelier parents-enfants Maison Eihartzea Bardos
Atelier parents-enfants Maison Eihartzea Bardos mercredi 8 octobre 2025.
Atelier parents-enfants
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques
A l’occasion de la Fête de la Science, sur la thématique des robots.
Sur inscription. .
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03 bibliotheque@bardos.fr
