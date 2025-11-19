Atelier parents/enfants bols tibétains Salle communale de Campagne Campagne

Atelier parents/enfants bols tibétains

16h séance découverte enfants (à partir de 5 ans), 16h30 goûter offert. 17h30 séance relaxation adultes. Sur inscription. Enfant (4€/séance + 2€ adhésion), adulte (10€/séance + 5€ adhésion)

Venez découvrir les bols tibétains avec votre/vos enfants à partir de 16h.

Projection d’un mini documentaire sur la fabrication des bols tibétains puis découverte des bols avec maillet/mailloche: comment les prendre en main, apprendre le sonné et le chanté avec vos enfants,écouter les différentes sonorités.

Nous terminerons l’atelier enfants avec une mini relaxation sonore aux bols tibétains suivi d’un goûter.

Durée entre 30 45 mn environ de 16h à 17h.

Si vous avez la possibilité de faire garder vos enfants, vous pourrez participer de 17h30 à 18h30 à une relaxation sonore aux bols tibétains pour adultes.

Contre indications personnes porteuses d’un pacemaker, d’un appareil auditif interne, femmes enceintes, personnes épileptiques.

Merci de porter tapis de yoga ,coussins, plaids et bouteille d’eau.

Sur inscription .

Salle communale de Campagne 125 Chemin des Écoliers Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 42 72 85 liberonslaparole24@gmail.com

English : Atelier parents/enfants bols tibétains

4pm: children’s discovery session (from age 5), 4:30pm: afternoon snack. 5.30pm: adult relaxation session. Registration required. Children (4?/session + 2? membership), adults (10?/session + 5? membership)

German : Atelier parents/enfants bols tibétains

16 Uhr: Entdeckungsstunde für Kinder (ab 5 Jahren), 16:30 Uhr: kostenloser Imbiss. 17:30 Uhr: Entspannungssitzung für Erwachsene. Eine Anmeldung ist erforderlich. Kinder (4?/Sitzung + 2? Mitgliedschaft), Erwachsene (10?/Sitzung + 5? Mitgliedschaft)

Italiano :

ore 16.00: sessione di scoperta per bambini (dai 5 anni), ore 16.30: merenda. ore 17.30: sessione di relax per adulti. Iscrizione obbligatoria. Bambini (4./sessione + 2.- abbonamento), adulti (10./sessione + 5.- abbonamento)

Espanol : Atelier parents/enfants bols tibétains

16.00 h: sesión de descubrimiento para niños (a partir de 5 años), 16.30 h: merienda. 17.30 h: sesión de relajación para adultos. Inscripción obligatoria. Niños (4?/sesión + 2? abono), adultos (10?/sesión + 5? abono)

