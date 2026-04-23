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Atelier parents-enfants bricolage Petosse

Atelier parents-enfants bricolage Petosse jeudi 23 avril 2026.

Adresse : Salle de la Rigole

Ville : 85570 Petosse

Département : Vendée

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Petosse

Atelier parents-enfants bricolage

Salle de la Rigole Petosse Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

Un programme varié pour toute la famille pendant les vacances !
Atelier bricolage.

Gratuit
Ouvert à tous   .

Salle de la Rigole Petosse 85570 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 26 53 

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English :

A varied vacation program for the whole family!

L’événement Atelier parents-enfants bricolage Petosse a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin