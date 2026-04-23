Atelier parents-enfants bricolage Petosse
Atelier parents-enfants bricolage Petosse jeudi 23 avril 2026.
Petosse
Atelier parents-enfants bricolage
Salle de la Rigole Petosse Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Un programme varié pour toute la famille pendant les vacances !
Atelier bricolage.
Gratuit
Ouvert à tous .
Salle de la Rigole Petosse 85570 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 26 53
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English :
A varied vacation program for the whole family!
L’événement Atelier parents-enfants bricolage Petosse a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin