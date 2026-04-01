Saint-Michel-le-Cloucq

Atelier parents-enfants bricolage

Salle annexe Les platanes Saint-Michel-le-Cloucq Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Un programme varié pour toute la famille pendant les vacances !

Atelier bricolage.

Gratuit

Ouvert à tous .

Salle annexe Les platanes Saint-Michel-le-Cloucq 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 26 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A varied vacation program for the whole family!

L’événement Atelier parents-enfants bricolage Saint-Michel-le-Cloucq a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin