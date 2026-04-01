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Atelier parents-enfants bricolage Saint-Michel-le-Cloucq

Atelier parents-enfants bricolage Saint-Michel-le-Cloucq mardi 21 avril 2026.

Adresse : Salle annexe Les platanes

Ville : 85200 Saint-Michel-le-Cloucq

Département : Vendée

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Michel-le-Cloucq

Atelier parents-enfants bricolage

Salle annexe Les platanes Saint-Michel-le-Cloucq Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21

Date(s) :
2026-04-21

Un programme varié pour toute la famille pendant les vacances !
Atelier bricolage.

Gratuit
Ouvert à tous   .

Salle annexe Les platanes Saint-Michel-le-Cloucq 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 26 53 

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English :

A varied vacation program for the whole family!

L’événement Atelier parents-enfants bricolage Saint-Michel-le-Cloucq a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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