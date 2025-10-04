Atelier parents-enfants Centre de Loisirs Barricou Beauzelle

Atelier parents-enfants Samedi 4 octobre, 10h00, 14h00 Centre de Loisirs Barricou Haute-Garonne

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Jeux, albums et échanges pour renforcer la confiance des parents et partager un moment de complicité.

Dans le cadre de la journée « À coeur d’être parent » organisée par les Centres sociaux de Blagnac.

Centre de Loisirs Barricou 60 rue de la rhune 31700 Beauzelle Beauzelle 31700 Haute-Garonne Occitanie

