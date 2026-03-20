Atelier parents-enfants C’est moi qui l’ai Fab’ Fablab Martillac

Atelier parents-enfants C’est moi qui l’ai Fab’

Fablab 1 Allée Jean Rostand Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Durant cet atelier de 2h, partagez un moment entre parents et enfants à travers une activité à la fois numérique et manuelle. Vous découvrirez un logiciel de création graphique pour vous permettre de comprendre comment l’objet a été conçu. Vous verrez ensuite comment la machine traite le fichier. Et nous finirons l’atelier sur l’assemblage final de votre objet afin que chaque participants reparte avec.

Un objet par enfant sera fabriqué. Les parents sont là pour soutenir, encourager, participer, et passer un bon moment avec eux/elles.

Prérequis:

Chaque enfant doit être accompagné d’un de ses parents.

Âge minimum: 10 ans. .

Fablab 1 Allée Jean Rostand Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 20 m.alarson@cc-montesquieu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier parents-enfants C’est moi qui l’ai Fab’

L’événement Atelier parents-enfants C’est moi qui l’ai Fab’ Martillac a été mis à jour le 2026-03-17 par Sud Bordeaux Tourisme