Atelier parents/enfants Chimères d’argile Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Par Noémie Ferraro, proposé dans le cadre du programme jeune public « Tu fais Koa ».

Imaginez en famille votre animal de compagnie du futur et venez lui donner corps en le modelant dans l’argile. Un atelier pour façonner à plusieurs mains une petite sculpture en argile et la mettre en couleur. .

