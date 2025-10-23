Atelier parents/enfants Chimères d’argile Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez
Atelier parents/enfants Chimères d’argile Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez jeudi 23 octobre 2025.
Atelier parents/enfants Chimères d’argile
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
2025-10-23
Par Noémie Ferraro, proposé dans le cadre du programme jeune public « Tu fais Koa ».
Imaginez en famille votre animal de compagnie du futur et venez lui donner corps en le modelant dans l’argile. Un atelier pour façonner à plusieurs mains une petite sculpture en argile et la mettre en couleur. .
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68
