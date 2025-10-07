Atelier parents-enfants multi-accueil Tournicoti Civaux
Atelier parents-enfants multi-accueil Tournicoti Civaux mardi 7 octobre 2025.
Atelier parents-enfants
multi-accueil Tournicoti 12 Chemin sous le Peu Civaux Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07
fin : 2025-10-07
Date(s) :
2025-10-07
Atelier pour les parents et les enfants de 0 à 4 ans .
multi-accueil Tournicoti 12 Chemin sous le Peu Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 42 65 laep@mjclussac.org
English : Atelier parents-enfants
German : Atelier parents-enfants
Italiano :
Espanol : Atelier parents-enfants
L’événement Atelier parents-enfants Civaux a été mis à jour le 2025-09-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne