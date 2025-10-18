Atelier parents-enfants Médiathèque Clairvaux-les-Lacs
Atelier parents-enfants Médiathèque Clairvaux-les-Lacs samedi 18 octobre 2025.
Atelier parents-enfants
Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Début : 2025-10-18 10:30:00
fin : 2025-10-25
Ateliers parents-enfants ludy-yoga , animés par la sophrologue Hélène Bruyas le
1 pour les 4-7 ans le 18 octobre à 10h30
1 pour les 7-10 ans le 25 octobre à 10h30
Ils s’intitulent Petit poisson deviendra grand En chemin vers l’autonomie
Sur inscription. .
Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 80 68
