Atelier parents-enfants Médiathèque Clairvaux-les-Lacs

Atelier parents-enfants Médiathèque Clairvaux-les-Lacs samedi 18 octobre 2025.

Atelier parents-enfants

Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-25

Ateliers parents-enfants ludy-yoga , animés par la sophrologue Hélène Bruyas le

1 pour les 4-7 ans le 18 octobre à 10h30

1 pour les 7-10 ans le 25 octobre à 10h30

Ils s’intitulent Petit poisson deviendra grand En chemin vers l’autonomie

Sur inscription. .

Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 80 68

English : Atelier parents-enfants

German : Atelier parents-enfants

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier parents-enfants Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2025-10-07 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE