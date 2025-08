Atelier parents/enfants Connexion à la nature Saint-Pierre-de-Coutances

Atelier parents/enfants Connexion à la nature Saint-Pierre-de-Coutances jeudi 23 octobre 2025.

Saint-Pierre-de-Coutances Manche

Début : 2025-10-23 10:00:00

fin : 2025-10-23 11:30:00

Prendre le temps, en famille, d’observer, d’écouter, de se connecter au vivant, par une approche sensible et des activités sensorielles et émotives au contact direct de la nature. 6 12 ans. Inscription obligatoire. .

Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org

L’événement Atelier parents/enfants Connexion à la nature Saint-Pierre-de-Coutances a été mis à jour le 2025-07-30 par Partenaires extérieurs