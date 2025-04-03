ATELIER PARENTS-ENFANTS : CONSTRUIRE UN OBJET EN BOIS café des assos Villefort
samedi 21 novembre 2026 · café des assos · Villefort
Informations pratiques
Villefort
ATELIER PARENTS-ENFANTS : CONSTRUIRE UN OBJET EN BOIS
café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:00:00
fin : 2026-11-21 12:00:00
Date(s) :
2026-11-21
La Loco vous propose un atelier parent–enfant pour construire un objet en bois avec Delphine Bocquillon. A partir de 5 ans, sur inscription.
Atelier à prix libre, adhésion obligatoire.
La Loco vous propose un atelier parent–enfant pour construire un objet en bois avec Delphine Bocquillon. A partir de 5 ans, sur inscription.
Atelier à prix libre, adhésion obligatoire. .
café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr
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English :
La Loco is offering a parent-child workshop to build a wooden object with Delphine Bocquillon. For children ages 5 and up; registration required.
Workshop: Pay what you can; membership required.
L’événement ATELIER PARENTS-ENFANTS : CONSTRUIRE UN OBJET EN BOIS Villefort a été mis à jour le 2026-09-04 par 48-OT Mont Lozere
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