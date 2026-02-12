Atelier parents/enfants conte et comptines

Pôle petite enfance Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Venez écouter des histoires et comptines avec votre enfant. Pour les enfants de 18 mois à 5 ans. Sur inscription. .

Pôle petite enfance Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 65 96 10 association-diapason64@orange.fr

English : Atelier parents/enfants conte et comptines

L’événement Atelier parents/enfants conte et comptines Lembeye a été mis à jour le 2026-02-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran