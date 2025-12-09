Atelier Parents-Enfants Contes comptines Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains
Atelier Parents-Enfants Contes comptines Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains samedi 10 janvier 2026.
Atelier Parents-Enfants Contes comptines
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Gratuit sur inscription, nombre de place limité, la présence d’un adulte est obligatoire.
Pour les 0-5 ans.
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr
English : Atelier Parents-Enfants Contes comptines
Free with registration, limited number of places, adult presence required.
Ages 3 and up.
