Atelier Parents-Enfants Cookie & brookie Move & Diet Falaise

Début : 2025-11-12 10:00:00

fin : 2025-11-12 12:00:00

2025-11-12

Venez mettre la main à la pâte avec votre enfant lors d’un atelier de pâtisserie ludique et gourmand, animé par Gwendolyne, pâtissière de Pâtisserie Gourmets en partenariat avec Move & Diet

Au programme Préparation de délicieux cookies et brookies et dégustation sur place

Sur réservation auprès de Pâtisserie Gourmets (paiement demandé à la réservation) .

Move & Diet 8 Rue du Pavillon Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 26 39 66 51 patisseries.gourmets@gmail.com

English : Atelier Parents-Enfants Cookie & brookie

Come and get your hands dirty with your child during a fun and tasty pastry workshop, led by Gwendolyne, pastry chef from Pâtisserie Gourmets in partnership with Move & Diet

On the program:? prepare delicious cookies and brookies and taste them on the spot

German : Atelier Parents-Enfants Cookie & brookie

Legen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind Hand an bei einem spielerischen und leckeren Backworkshop, der von Gwendolyne, der Konditorin von Pâtisserie Gourmets in Zusammenarbeit mit Move & Diet, geleitet wird

Auf dem Programm stehen:?Zubereitung von köstlichen Cookies und Brookies und Verkostung vor Ort

Italiano :

Venite a sporcarvi le mani con il vostro bambino durante un divertente e gustoso laboratorio di pasticceria, condotto da Gwendolyne, pasticcera della Pâtisserie Gourmets, in collaborazione con Move & Diet

In programma:? preparare deliziosi biscotti e brookies e assaggiarli sul posto

Espanol :

Venga y ensúciese las manos con su hijo durante un divertido y sabroso taller de pastelería, dirigido por Gwendolyne, pastelera de Pâtisserie Gourmets en colaboración con Move & Diet

En el programa:? preparar deliciosas galletas y brookies y degustarlos in situ

