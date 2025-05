Atelier parents-enfants | Création de bijoux pour l’été – Percy-en-Normandie, 21 mai 2025 14:30, Percy-en-Normandie.

Manche

Atelier parents-enfants | Création de bijoux pour l’été 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche

Début : 2025-05-21 14:30:00

fin : 2025-05-21 17:30:00

2025-05-21

Atelier créatif parents-enfants création de bijoux pour l’été.

À partir de 5 ans. Matériel fourni.

Inscription recommandée, animé par Emma à Cancan Café.

Gratuit pour les adhérents de l’association, possibilité d’adhérer sur place le jour même (5€).

3 rue Dominique Lemonnier

Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07

English : Atelier parents-enfants | Création de bijoux pour l’été

Parent-child creative workshop: creating jewelry for summer.

Ages 5 and up. Materials supplied.

Registration recommended, led by Emma à Cancan Café.

Free for association members, with on-site membership available on the day (5?).

German :

Kreativer Eltern-Kind-Workshop: Herstellung von Schmuck für den Sommer.

Ab 5 Jahren. Material wird zur Verfügung gestellt.

Anmeldung empfohlen, geleitet von Emma à Cancan Café.

Kostenlos für Mitglieder des Vereins, Möglichkeit, am selben Tag vor Ort Mitglied zu werden (5?).

Italiano :

Laboratorio creativo per genitori e bambini: creazione di gioielli per l’estate.

A partire dai 5 anni. Materiale fornito.

Iscrizione consigliata, condotto da Emma al Cancan Café.

Gratuito per i soci dell’associazione, con possibilità di iscriversi il giorno stesso (5?).

Espanol :

Taller creativo para padres e hijos: creación de joyas para el verano.

A partir de 5 años. Materiales proporcionados.

Se recomienda inscripción previa. Impartido por Emma, de Cancan Café.

Gratuito para los miembros de la asociación, con posibilidad de apuntarse el mismo día (5?).

L’événement Atelier parents-enfants | Création de bijoux pour l’été Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2025-05-07 par OT Villedieu-les-Poêles