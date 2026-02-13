Atelier parents enfants cuisine et hygiène alimentaire Programme parentalité Espace de vie sociale Le Part’Âge Saint-Just-Malmont

Atelier parents enfants cuisine et hygiène alimentaire Programme parentalité

Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-04 10:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Un moment gourmand et complice où parents et enfants réalisent ensemble un plat ou même un menu complet tout en découvrant les bases de l’alimentation saine.

.

Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36 parentalite@loire-semene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A gourmet moment where parents and children work together to prepare a dish or even a complete menu, while learning the basics of healthy eating.

L’événement Atelier parents enfants cuisine et hygiène alimentaire Programme parentalité Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Loire Semène