Atelier parents/enfants découverte du didgeridoo – Ebersheim, 17 juin 2025 16:30, Ebersheim.

Bas-Rhin

Atelier parents/enfants découverte du didgeridoo 3 place de la Mairie Ebersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mardi 2025-06-17 16:30:00

fin : 2025-06-17 18:00:00

2025-06-17

Venez vous initier en famille à la pratique de l'instrument ancestral des peuples aborigènes d'Australie et repartez avec votre didgeridoo d'apprentissage

Venez vous initier en famille à la pratique de l’instrument ancestral des peuples aborigènes d’Australie et repartez avec votre didgeridoo d’apprentissage.

En compagnie du musicien Triton Squad.

3 place de la Mairie

Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 78 75

English :

Bring the whole family to learn how to play the ancestral instrument of Australia’s aboriginal peoples, and leave with your own learning didgeridoo

German :

Lernen Sie mit Ihrer Familie das uralte Instrument der australischen Aborigines kennen und nehmen Sie Ihr Lern-Didgeridoo mit nach Hause

Italiano :

Portate tutta la famiglia per imparare a suonare lo strumento ancestrale delle popolazioni aborigene australiane e lasciate il vostro didgeridoo personale

Espanol :

Traiga a toda la familia para aprender a tocar el instrumento ancestral de los pueblos aborígenes de Australia y váyase con su propio didgeridoo didáctico

