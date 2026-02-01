Atelier parents-enfants éveil musical Cernay
Atelier parents-enfants éveil musical Cernay samedi 7 février 2026.
Atelier parents-enfants éveil musical
15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-02-07 09:15:00
fin : 2026-02-07 10:15:00
2026-02-07
Un atelier d’éveil musical parents-enfants pour partager, découvrir et rencontrer d’autres familles autour des sons et des rythmes.
Un atelier musical à vivre avec son enfant pour explorer sons et rythmes tout en partageant un moment complice. Une parenthèse douce favorisant l’éveil, l’échange et les rencontres entre familles. .
15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 89 96 09 v.michaud@cc-thann-cernay.fr
English :
A parent-child musical awakening workshop to share, discover and meet other families around sounds and rhythms.
L’événement Atelier parents-enfants éveil musical Cernay a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay