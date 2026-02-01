Atelier parents-enfants éveil musical

15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 09:15:00

fin : 2026-02-07 10:15:00

Date(s) :

2026-02-07

Un atelier d’éveil musical parents-enfants pour partager, découvrir et rencontrer d’autres familles autour des sons et des rythmes.

Un atelier musical à vivre avec son enfant pour explorer sons et rythmes tout en partageant un moment complice. Une parenthèse douce favorisant l’éveil, l’échange et les rencontres entre familles. .

15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 89 96 09 v.michaud@cc-thann-cernay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A parent-child musical awakening workshop to share, discover and meet other families around sounds and rhythms.

L’événement Atelier parents-enfants éveil musical Cernay a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay