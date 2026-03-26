Atelier parents/enfants Eveil Nature Sellières
Atelier parents/enfants Eveil Nature Sellières samedi 26 septembre 2026.
Atelier parents/enfants Eveil Nature
Parc Sellières Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26 10:15:00
Date(s) :
2026-09-26
Le service Petite Enfance de Bresse Haute Seille vous propose un atelier d’éveil à la nature pour les enfants jusqu’à 4 ans.
Venez avec votre jeune enfant profiter d’un temps de découverte et d’éveil en extérieur.
Prendre son temps et éveiller nos sens au contact de la nature. .
Parc Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr
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English : Atelier parents/enfants Eveil Nature
L’événement Atelier parents/enfants Eveil Nature Sellières a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu
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