Atelier parents/enfants Eveil Nature

Parc Sellières Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 10:15:00

Date(s) :

2026-09-26

Le service Petite Enfance de Bresse Haute Seille vous propose un atelier d’éveil à la nature pour les enfants jusqu’à 4 ans.

Venez avec votre jeune enfant profiter d’un temps de découverte et d’éveil en extérieur.

Prendre son temps et éveiller nos sens au contact de la nature. .

Parc Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr

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English : Atelier parents/enfants Eveil Nature

L’événement Atelier parents/enfants Eveil Nature Sellières a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu