Atelier parents-enfants : fabrique ta BD ! Médiathèque Virginia Woolf Paris

A l’aide de l’application BDnF, la fabrique à BD, imaginez et créez en duo votre propre histoire en bande dessinée !

L’application BDnF offre à chacun la possibilité de s’essayer à la bande dessinée grâce à des corpus d’éléments visuels créés pour l’occasion et issus des collections patrimoniales de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Décors d’opéra du XIXe siècle ou photographies d’Eugène Atget, personnages mystérieux extraits de manuscrits médiévaux enluminés ou d’affiches de la Belle Époque sont autant de ressources iconographiques qu’il est possible d’utiliser au côté de ses propres dessins ou photos.

Sur réservation

(1 parent + 1 enfant à partir de 8 ans)

Vous aimez lire de la bande dessinée ? Vous vous intéressez au mondes des auteurs et des illustrateurs ? Venez vous initier l’espace de quelques heures à la création d’une planche de bande dessinée sur l’application BDnF !

Le mercredi 28 janvier 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Au 01 44 08 12 71 ou par mail à mediathque.virginia.woolf@paris.fr

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr