Atelier parents/enfants, halloween Lembeye
Atelier parents/enfants, halloween Lembeye vendredi 31 octobre 2025.
Atelier parents/enfants, halloween
Pôle petite enfance Lembeye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Atelier décoration de masques pour halloween. Pour les enfants de 2,5 à 6 ans. Sur inscription. .
Pôle petite enfance Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 53 08 07 association-diapason64@orange.fr
English : Atelier parents/enfants, halloween
German : Atelier parents/enfants, halloween
Italiano :
Espanol : Atelier parents/enfants, halloween
L’événement Atelier parents/enfants, halloween Lembeye a été mis à jour le 2025-10-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran