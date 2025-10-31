Atelier parents/enfants, halloween Lembeye

Atelier parents/enfants, halloween Lembeye vendredi 31 octobre 2025.

Atelier parents/enfants, halloween

Pôle petite enfance Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Atelier décoration de masques pour halloween. Pour les enfants de 2,5 à 6 ans. Sur inscription. .

Pôle petite enfance Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 53 08 07 association-diapason64@orange.fr

English : Atelier parents/enfants, halloween

German : Atelier parents/enfants, halloween

Italiano :

Espanol : Atelier parents/enfants, halloween

L’événement Atelier parents/enfants, halloween Lembeye a été mis à jour le 2025-10-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran